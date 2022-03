Covid, Maria muore a 75 anni: era immunizzata e stava bene

Anche ieri, per il terzo giorno consecutivo, il teramano con 611 contagi dei 2208 della Regione, resta la provincia più colpita dal Covid. Inoltre si registra anche un decesso. A perdere la vita nel reparto di malattie infettive del Covid Hospital di Atri Maria Di Domenico, 75 anni di Pineto. Stando a quando si apprende la donna era completamente immunizzata e non aveva grossi problemi di salute. In città la conoscevano tutti.

«Mi dispiace tantissimo dice una sua vicina di casa - abitava in pieno centro nella via delle scuole medie e la si vedeva sempre in giro o nei negozi a fare la spesa. Era davvero una brava donna e simpatica». L'anziana aveva perso il marito pochi anni fa. Lascia i figli Paride e Abramo. Uno dei due vive in Spagna e per questo i funerali si terranno con un giorno ritardo, quindi, domani alle 10 nella chiesa parrocchiale Sant'Agnese a Pineto.