Ultimo aggiornamento: 09:27

I presidenti della Regione Marchee della Regione Abruzzohanno firmato nel pomeriggio di ieri la comunicazione adi Ascoli Piceno e Teramo, informando che con decreto delle rispettive Regioni è stata determinata la possibilità, per i congiunti residenti nelle province di confine, di autorizzare la visita a congiunti residenti nelle province confinanti a far data dal 23 maggio 2020. Sono dunque consentiti al momento gli spostamenti dalla provincia dialla provincia di, e viceversa, nei termini previsti dai rispettivi decreti regionali e dalla comunicazione dei due presidenti ai prefetti.Sia la Regione Marche sia la Regione Abruzzo hanno dichiarato la propria disponibilità a procedere analogamente anche con i presidenti delle altre Regioni. «Con questo provvedimento diamo una risposta alle tante persone che in questi mesi non sono riusciti a incontrare i propri congiunti, pur vivendo a pochi chilometri di distanza, a causa deiUn primo passo verso un ritorno alla normalità, seppure con le dovute e necessarie precauzioni da rispettare, a cui richiamo ancora una volta ogni cittadino», ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.«Proseguiamo gradualmente con le riaperture, non solo delle attività, ma anche degli spazi per i cittadini - ha detto il presidente Luca Ceriscioli - e la visita ai congiunti di province confinanti di altre regioni, dopo mesi di chiusura, può essere considerata come un motivo di necessità, anche considerando il fatto che le persone appartenenti a province di confinanti di regioni diverse sono distanti a volte solo pochi chilometri, o addirittura poche centinaia di metri le une dalle altre».