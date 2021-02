Il virus continua a seminare morte in provincia di Chieti, tra le più colpite della regione. Dolore, ad Atessa, per la morte di Andrea Bosco, 49 appena, camionsta originario di Paglieta ma da tempo residente in paese insieme alla moglie e ai tre figli. Un uomo che tutti descrivono robusto e in buon essere, non riuscendo a capacitarsi di un esito così tragico. E per fronteggiare la pandemia sul fronte interno sono proseguiti gli screening in 28 Comuni fra cui Lanciano, con una percentuale alta di partecipazione. Sull’intero territorio provinciale, per quanto riguarda secondo i dati forniti dalla Regione, ieri c’è stato un calo: 136, infatti, sono risultati i nuovi positivi contro i 173 di sabato. Comunque un numero preoccupante, tenendo conto della ridotta operatività del fine settimana, che si pone subito dopo Pescara dove i positivi sono stati 227, a Teramo 78, all’Aquila 57.

