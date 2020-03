© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’è limite al divertimento, neanche l’emergenza coronavirus ne’ il decreto di lunedì hanno fermato l’attività di un noto night a Francavilla e dei clienti intenti a svagarsi all’interno. Ad effettuare i controlli i carabinieri, che martedì sera hanno trovato in piena attività oltre l’orario consentito il locale notturno, in barba al rispetto delle regole e pure del senso civico. Al momento del blitz, i militari hanno trovato all’interno e denunciato 12 persone, tra intrattenitrici e clienti. In città è ormai tolleranza zero, anche ieri sono continuati incessantemente i controlli a tappeto dei carabinieri per verificare le motivazioni dei passeggeri in transito e il rispetto delle chiusure di bar e ristoranti, oltre al rispetto delle norme che impongono la distanza di un metro tra un cliente e l’altro.Denunciate altre tre persone, prive di motivazioni di spostamento tra una città e l’altra: due ciclisti del pescarese diretti a Guardiagrele e Fara Filiorum Petri, e un uomo di 58 anni di Ortona che andava a trovare la compagna. Anche la polizia municipale sta effettuando serrati controlli su tutto il territorio, mentre i cittadini, accogliendo l’invito del sindaco Antonio Luciani, hanno segnalato il recente arrivo in città da parte di tre famiglie del nord, segnalate poi alla Prefettura e alla Asl. Al momento la città registra un solo paziente positivo al Covid 19, ricoverato all’ospedale di Chieti, mentre i suoi famigliari sono in isolamento domiciliare, monitorati dalla Asl, come il figlio del paziente morto a San Marco in Lamis e rientrato il giorno dopo in città, che è ancora in quarantena, lasciando chiusa la sua la tabaccheria. E’ stato attivato da parte della Croce Rossa un servizio di consegna a domicilio dei farmaci, telefonando al numero 334 6890163; mentre i supermercati Oasi, Conad e Lalli effettuano consegne della spesa a domicilio.