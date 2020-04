Anche in Abruzzo iniziano ad intravedersi i primi spiragli di luce. Ieri, 56 i nuovi contagi per un totale di 1.401; il giorno precedente ossia lunedì erano stati 52. Era da quasi due settimane che non si registravano per due giorni consecutivi meno di 60 casi. Scendono leggermente i contagi e aumentano i guariti, che raggiungono quasi quota 100. Ottantacinque i pazienti che da sintomatici sono diventati asintomatici, 10 quelli totalmente guariti, che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Oltre 400 i ricoverati negli ospedali delle quattro Asl: 335 quelli in terapia non intensiva e 73 in terapia intensiva. Altri 783 pazienti risultati positivi sono invece in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Purtroppo però continuano ad essere tanti i decessi. Ieri, se ne sono registrati altri 13 per un totale di 115. © RIPRODUZIONE RISERVATA