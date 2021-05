29 Maggio 2021

«Non c'è disponibilità del Governo a derogare». Quindi no per l'Abruzzo al passaggio anticipato in zona

bianca. Lo annuncia, al termine della riunione dell'Unità di crisi regionale, tenuta nel pomeriggio a L'Aquila, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Il governatore nei giorni scorsi aveva inviato una lettera al ministro Roberto Speranza per chiedere di anticipare al primo giugno l'ingresso in zona bianca, se non per tutta

la regione, almeno per la provincia di Pescara, alla luce dei dati sempre migliori riguardo all'incidenza del Covid.

Ma la risposta arrivata è stata negativa. L'Abruzzo, quindi, dovrà attendere il 7 giugno per entrare in zona bianca, visto che i contagi, stando all'analisi degli esperti, sono in continua discesa. Marsilio si dice rammaricato del fatto che il Governo non abbia accolto la sua richiesta: «Mi dispiace, - afferma - Pescara avrebbe meritato questa settimana, anche simbolica. Non per una questione superficiale: è da oltre un mese che ha le condizioni per un ingresso in sicurezza».