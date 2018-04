Cagnolina morta chiusa nel sacco, ritrovamento choc in spiaggia

Ritrovamento choc sulla spiaggia di Pineto: alle 17.30 di domenica è stato rinvenuto un sacco di plastica chiuso con una corda, probabilmente trascinato dall’acqua. Sul posto erano presenti due agenti della polizia locale e sono arrivati poi l’assessore all’Ambiente Laura Traini e una delle volontarie dell’associazione Anta onlus di Pineto.All’apertura del sacco la spiacevole sorpresa: all’interno la carcassa di una cagnolina meticcia color nero focato di piccola taglia insieme a un quantitativo di sabbia messo probabilmente per creare peso. La polizia locale ha provveduto a inoltrare una denuncia verso ignoti alla Procura, come previsto dall’articolo 544 bis del codice penale e si provvederà a fare, per quanto possibile, controlli sull’animale per capire le dinamiche della morte.