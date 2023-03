Cagnolino aggredito in strada, la padrona: «E' stato un lupo»

«Tutto è durato poco più di un minuto, un tempo che mi è sembrato lunghissimo, durante il quale ho continuato a tirare il guinzaglio per strappare il mio cagnolino dalle fauci di quell'animale. Ne sono sicura, e anche altre persone del mio condominio che hanno assistito alla scena lo sono: era un lupo».

È ancora terrorizzata D. F. mentre racconta l'episodio avvenuto qualche sera fa in via San Sisto. La donna era a spasso con il suo chihuahua di 7 anni quando ha avvistato da lontano un giovane esemplare di canide di medie dimensioni che, dopo essersi avvicinato, si è lanciato ed ha azzannato il cagnolino al collo. La signora ha iniziato a gridare aiuto e a tirare il guinzaglio per cercare di salvare il suo cagnolino. Una lotta, come l'ha definita lei, durata un interminabile minuto: «In quei momenti ho urlato come non ho mai fatto in vita mia» rivela, ancora terrorizzata.

E mentre continuava a combattere per la vita del chihuahua, ecco comparire un altro canide ben più grosso. Alla sua vista l'animale aggressivo ha mollato la presa e insieme sono fuggiti via. «È come se avesse ubbidito all'ordine del genitore - ha detto la signora -. A quel punto sono corsa dal veterinario con il mio cagnolino, sicura che sarebbe morto, ma grazie al medico il peggio è stato evitato e adesso la mia bestiola sta bene. Però io sono ancora terrorizzata. Sono sicura che si trattasse proprio di un lupo».