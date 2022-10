Investito da un'auto pirata, Gabriele Sebastiani muore due mesi dopo. Attraversava sulle strisce

È morto il pensionato di 76 anni, Gabriele Sebastiani, di Scurcola Marsicana, che era stato investito il 21 luglio scorso nel centro del paese, sulle strisce pedonali. L'uomo era ricoverato all'ospedale di Avezzano, dove le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte. Il tragico incidente avvenne verso le 20, mentre l'uomo attraversava a piedi le strisce pedonali.

Sebastiani, ex dipendente del Comune di Roma, già da anni in pensione e nonno a tempo pieno, stava rincasando con la moglie dopo una passeggiata in paese. Era in compagnia di un'altra coppia di amici quando sopraggiunse all'improvviso ad alta velocità un'auto che lo travolse. Sebastiani rimase gravemente ferito e insieme al suo amico finì in ospedale. Le sue condizioni furono giudicate da subito molto serie.

L'investitore a luglio non si fermò a prestare soccorso. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo andarono avanti senza sosta per tutta la notte, fino all'identificazione del pirata della strada da parte dei carabinieri alla Compagnia di Avezzano. L'uomo, D.S.,un 71enne di Avezzano è stato denunciato dai carabinieri per lesioni stradali e omissione di soccorso. Lo stesso ora rischia di essere indagato per omicidio stradale.

Molto conosciuto in paese Sebastiani, tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia: alla moglie e ai figli, Fabiana e Gianluca. Un dolore grande per tutta la comunità. Sebastiani era una persona amabile, devoto alla famiglia. A settembre avrebbe compiuto con la moglie 50 anni di matrimonio e tutta la famiglia stava organizzando qualcosa di speciale. La salma si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora non si conosce la data dei funerali. Non ci sono dubbi sulla ricostruzione dell'incidente mortale: gli specialisti delle aliquote radiomobili dei comandi interessati, dopo i rilievi sulla dinamica dell'incidente, passarono al vaglio ogni elemento utile alle indagini. Furono ascoltati diversi testimoni presenti ai fatti e furono acquisite le immagini dei sistemi di video-sorveglianza attivi sulla zona del sinistro. Le attenzioni investigative si focalizzarono su un 71enne avezzanese e in particolare sull'auto utilizzata, una station wagon di vecchia costruzione. Il veicolo fu quindi ritrovato in una zona periferica di Avezzano, occultato in maniera tale da evitare una diretta individuazione.