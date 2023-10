L'Aquila, lo scontro tra baby gang si sposta tra i puntellamenti: uno scenario di guerra

Pietre sparse e in alcuni posti anche accumulate, pezzi di legno e metallo sparsi lungo tutta la strada, transenne divelte. Via Marrelli, all'Aquila, presa di mira dai vandali o peggio ancora trasformata in un campo di battaglia dove nella notte tra venerdì e sabato si sarebbero fronteggiati gruppi di ragazzi.

L’episodio, stando a quanto riferito dal titolare del locale che si trova vicino Piazza Palazzo è accaduto nel cuore della notte, in un orario di chiusura dei locali che insistono su questa via. E proprio uno dei proprietari di un’attività commerciale che esasperato del degrado dell’area ha presentato denuncia sia in Questura che ai carabinieri, non escludendo appunto che ciò che ha potuto constatare possa essere qualcosa di più grave: danneggiamenti di fabbricati ancora puntellati, dunque in fase di ristrutturazione per avere tra le mani oggetti atti ad offendere.

«Per terra – ha evidenziato il denunciante – ho trovato il delirio, tra sassi, pezzi di metallo e di legno, oltre ad essere diventata una piazza di spaccio a tutti gli effetti, sono giovani e spavaldi, vediamo quello che si può fare».

Il timore del titolare del locale è che episodi del genere, se compiuti di giorno, potrebbero portare a conseguenze ben più serie. A pochi di metri di distanza, da via Marrelli, proprio recentemente è stato nuovamente preso d’assalto il “Coffee Shop h24” che si affaccia su Piazza Palazzo, in passato anche distrutto e saccheggiato. L’attività di indagine di carabinieri e polizia ha portato all’arresto degli autori delle spaccate e furti di auto: giovani stranieri, ospiti presso i centri di accoglienza.