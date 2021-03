17 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







Attivata, in Abruzzo, per la prima volta, la «Carta Tutto Treno Abruzzo». La Regione ha infatti approvato un accordo con Trenitalia che prevede agevolazioni per favorire la mobilità ferroviaria, consentendo, a quanti hanno un abbonamento annuale, l'accesso ai treni della lunga percorrenza grazie alla contribuzione economica della Regione che, per questo servizio, che parte dal 1° aprile, ha stanziato, per quest'anno, 150.000 euro.

L'acquisto della Carta, possibile nelle biglietterie già dal 25 marzo, consente di effettuare, per gli utenti residenti in Abruzzo e in possesso di abbonamenti annuali a tariffa regionale o sovraregionale (con titolo di viaggio con «origine» in una stazione sita in Abruzzo e «destinazione» in una stazione compresa nella tratta ferroviaria Termoli-Rimini e viceversa), un numero pari ad un viaggio di andata e un viaggio di ritorno al giorno (previa prenotazione gratuita del posto) sui treni Intercity e Frecciabianca in seconda classe, treni

che non sarebbero inclusi negli ordinari abbonamenti regionali.

«Tale Carta - spiega il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D'Annuntiis - può essere acquistata ad un costo annuo di soli 130 euro per distanze fino a 60 km e di soli 150 euro per

distanze superiori, grazie alla compartecipazione della Regione che con questo provvedimento intende incentivare l'uso del mezzo ferroviario. Tutti i pendolari che quotidianamente viaggiano sulle

tratte ricomprese potranno così usufruire di un ventaglio più ampio di soluzioni con un costo consono allo loro esigenze».