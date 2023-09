Dopo Amarena spunta l'orsa Petra, attratta in paese dai sacchetti dei rifiuti

L’orsa Petra, durante la notte, lascia il bosco e scende in paese a Lecce dei Marsi (L'Aquila) e fa razzia dell’organico che trova davanti alle abitazioni. «A volte salta il muretto della recinzione e dopo aver aperto il secchio divora gli avanzi dei rifiuti» dice una donna che l’ha anche fotografata. Ormai è di casa l’orsa che durante le giornate caldissime di agosto è andata a bagnarsi alla fontana del paese. I leccesi non sono preoccupati anche perchè hanno fatto l’abitudine alle ripetute visite degli orsi. «Senza i cassonetti chiusi dell’umido si crea un richiamo per l’orso: vanno sostituiti», è la dichiarazione del sindaco di Lecce dei Marsi, Augusto Barile, dopo le ripetute visite dell’orsa Petra nelle case del paese durante la notte.

«A giorni, d’accordo, con la direzione del Parco nazionale d’Abruzzo, faremo una ordinanza per rafforzare le misure di prevenzione che facilitano la convivenza con l’orso- continua il primo cittadino-. Gli orsi, in particolare gli esemplari più giovani, possono essere attirati dalle fonti di cibo incautamente o, peggio ancora, volontariamente rese disponibili, diventando progressivamente dipendenti dagli avanzi di cibo di origine umana e troppo confidenti nei confronti dell’uomo: una conseguenza negativa, chiaramente da evitare».

Intanto inizialmente si sta pensando di effettuare la raccolta dell’umido non più la sera ma durante il giorno e quindi la collocazione dei secchi con l’ organico verrebbe fatta durante la mattina. «L’ordinanza tiene in considerazione il fatto che- precisa il sindaco- in questi giorni si sono registrati diversi episodi di frequentazione del centro abitato da parte dell’orsa Petra attratta dalla disponibilità di rifiuti lasciati fuori le abitazioni» Secondo Barile, inoltre, è probabile che nel territorio si verifichino ulteriori incursioni di plantigradi ai cassonetti dei rifiuti, in ragione del letargo».

Infatti con l’autunno la maggior parte delle specie di orso intensifica la caccia, per fare scorta di grassi prima di sistemarsi nella tana e affrontare, in uno stato di lungo torpore, il periodo più freddo dell’anno.