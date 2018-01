Roma, treno Frecciabianca esce dai binari: ritardi a Termini

Per l'uscita dal binario di un asse di un treno in manovra, a bordo del quale non vi erano viaggiatori, nella stazione di Roma Termini il traffico ferroviario sta registrando dalle 10.30 di oggi modifiche e rallentamenti fino a 30 minuti sulle linee Roma-Civitavecchia e Roma-Cassino.

Il collegamento Leonardo Express Roma Termini-Fiumicino Aeroporto è garantito con corse ogni 30 minuti. I treni non possono arrivare e partire dai binari 19, 20, 21. Il problema si è verificato durante il trasferimento del treno vuoto verso il deposito. Le cause sono in corso di accertamento.



I treni che transitano lungo la direttrice coinvolta dall'uscita dell'asse di un Frecciabianca alla stazione Termini di Roma, sono stati riprogrammati per arginare i disagi per viaggiatori e pendolari coinvolti. Al momento i treni diretti a Civitavecchia partono e arrivano da Ostiense.



I treni per Pisa e Grosseto, invece, partono ogni ora, mentre quelli diretti a Cassino registrano ritardi pari a circa mezz'ora. I tecnici sono ancora al lavoro per liberare il binario e procedere quindi al rientro del treno in deposito dove saranno analizzate meglio le cause che hanno causato l'uscita dell'asse dal binario.