Usa, il treno dei Repubblicani si schianta contro un camion: un morto e numerosi feriti

di Anna Guaita

NEW YORK – Un treno che portava una folta delegazione di deputati repubblicani da Washington alla Virginia dell’ovest, dove si deve tenere un ritiro politico di tre giorni, è andato a sbattere contro un furgone dell’immondizia. Sul treno ci sono stati alcuni feriti, a quanto pare lievi. Non è ancora chiaro cosa sia successo ai tre uomini che si trovavano sul camion. Voci non confermate sostengono che uno è deceduto sul colpo e un altro è ferito seriamente. E non è neanche chiaro come mai il camion fosse fermo sulle rotaie.



I politici viaggiavano con le rispettive famiglie, in quanto il ritiro, una tradizione decennale, si deve tenere in uno dei più noti resort dello Stato montagnoso, il Greenbrier. Domani vi è atteso anche il presidente Trump.



Il treno era della linea Amtrak, ma era un charter, noleggiato dai deputati a Washington, era partito alle 8:30 del mattino, e stava per entrare nella stazione di Charlottesville. Vi viaggiavano i politici, con mogli e bambini, e un nutrito gruppo di giornalisti. Il deputato Carlos Curbelo, della Florida, ha detto che vari deputati sono anche medici, e si sono subito occupati di curare i propri colleghi.













Mercoled├Č 31 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA