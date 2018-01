Treno deragliato, perquisite sedi Rfi e Trenord

Perquisizioni con sequestri di documenti sono avvenute questa mattina nella sede di Milano di Trenord e in quella di Roma di Rfi contestualmente indagate per l'incidente ferroviario di giovedì scorso avvenuto nel milanese nel quale sono morte 3 persone e 46 sono rimaste ferite. Da quanto si è appreso le perquisizioni disposte dalla Procura di Milano sono state effettuate dagli uomini della Polfer che hanno preso 'dati informaticì e «documentazione cartacea relativa alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria».



Sono stati acquisiti anche documenti sugli investimenti fatti, soprattutto per quanto riguarda quelli sulla sicurezza, durante le perquisizioni nelle sedi di Rfi e Trenord nell'ambito dell'inchiesta sul treno deragliato nei pressi della stazione di Pioltello. Secondo quanto si è appreso, gli investigatori si troverebbero ancora nella sede di Rfi e le verifiche andranno avanti ancora per ore: sono infatti centinaia i documenti cartacei e informatici da acquisire. Tutto materiale che servirà, appunto, ad accertare e ricostruire gli investimenti fatti sulla rete ferroviaria, il rispetto degli standard di sicurezza, gli interventi per la manutenzione di quello specifico tratto di linea, il rispetto di tempi e cronoprogrammi.