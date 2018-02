Roma, Cinema America: Guerrini si dimette, Raggi chiede incontro a registi e attori

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto alla consigliera Gemma Guerrini di fare un passo indietro dall'incarico di vice presidente della Commissione Cultura a seguito delle polemiche relative al Cinema America.



Guerrini ha annunciato le dimissioni su Facebook. « Aderendo alla richiesta della Sindaca Raggi, lascio la vicepresidenza della Commissione Cultura. Lo faccio con il rispetto che ho sempre avuto nei suoi confronti, convinta che agisca in base a motivazioni assai ragionate e competenti - scrive - Ribadisco la volontà di continuare a supportare le politiche culturali che radicano e diffondono il senso di cittadinanza, con la promozione della sperimentazione artistica e con la diffusione della conoscenza del nostro grande patrimonio culturale, del presente e del passato, di cui il cinema, come settima arte, è parte integrante. E considero lo stravolgimento fatto delle mie affermazioni e l’attribuzione di concetti che non mi sono mai appartenuti, come parte di quella propaganda che è funzionale alla visione che definisce “cultura” il passatempo e lo svago, e che tende a far fruire in modo consumistico l’opera d’arte » .



« Cari registi, cineasti, attrici, attori, artisti il cinema a noi piace. Lo difendiamo e lo difenderemo», spiega la Raggi in una lettera ai sottoscrittori dell'appello del Piccolo Cinema America, registi, attori e cineasti, che invita ad un incontro il 15 marzo. «Non abbiamo nulla contro l'Associazione del Piccolo Cinema America. Ci siamo limitati a dire che l'assegnazione del diritto ad utilizzare la piazza per un periodo prolungato deve avvenire attraverso un bando. Nessuna censura», scrive Raggi. «Sono certa che su un punto siamo d'accordo: tutti devono avere il diritto di provarci e di partecipare ad un bando», continua la sindaca. Che aggiunge: «Con le dimissioni di Gemma Guerrini dalla vicepresidenza della commissione Cultura diamo nuovamente testimonianza di quanto forte sia tra di noi la consapevolezza dell'enorme contributo dato dal cinema italiano alla cultura mondiale». «Spero che le mie parole vi raggiungano ma sono consapevole di uno strappo che resta, che riteniamo ingiusto e che desidero sanare. Di tutto ciò vorrei parlare con voi, insieme al mio assessore alla Crescita Culturale e alla mia maggioranza. Vi invito perciò ad incontrarci il 15 marzo».

Martedì 20 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2018 00:03



