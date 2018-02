Roma, Carlo Verdone ai ragazzi del Cinema America: «Nelle periferie farete un lavoro importante»

«Da una parte c'è il dolore perché vai via da Piazza San Cosimato dove è nato tutto, dall'altra c'è la felicità perché ora vai a fare qualcosa di più importante, vai a dare una mano dove c'è bisogno, ovvero nelle periferie». Lo ha detto Carlo Verdone rivolgendosi al leader del Piccolo Cinema America, Valerio Carocci.



«Mi piace l'entusiasmo che avete - ha aggiunto - mi ricorda il percorso di Renato Nicolini. Andare in periferia è importante. In una città così violenta, buia, degradata, voi riuscite a produrre sana aggregazione. T'hanno messo qualche bastone tra le ruote... Vi auguro il migliore dei successi, contate sempre su di me».

Lunedì 12 Febbraio 2018



