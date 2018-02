Cinema America, appello di Gentiloni: la rassegna deve proseguire

«Spero proprio che la rassegna del cinema America in piazza san Cosimato possa proseguire». La voce di Paolo Gentiloni è incisa su un messaggio audio di Whatsapp. Da candidato Pd nel collegio uninominale Roma 1, interviene su un tema locale: la rassegna di cinema organizzata nella piazza del quartiere Trastevere che rischia di dover traslocare.Il presidente del Consiglio inaugura così una nuova «modalità» della sua campagna di collegio, che va oltre anche i social network e punta sul 'passaparola' di WhatsApp. «Sappiamo quanto bisogno c'è di cultura e di iniziativa civica nella nostra città e quanto importante sia che questa iniziativa si faccia attraverso il cinema e nel cuore di Trastevere», dice Gentiloni nel messaggio audio.«Ovviamente da presidente del Consiglio non ho nessuna intenzione di interferire nelle decisioni della città di Roma, con la quale anzi collaboriamo e vogliamo continuare a collaborare. Confido però che la sindaca e l'assessore trovino il modo per consentire ai ragazzi del cinema America di proseguire la loro. Sarebbe una decisione giusta e anche una bella notizia per Roma».