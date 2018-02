Roma, scuole chiuse anche oggi

di Simone Canettieri

Alla fine il Comune di Roma ha deciso di tenere le scuole chiuse anche martedì. Dopo che si erano rincorse voci e false notizie, il Campidoglio ha infatti comunicato che gli istituti scolastici, che già lunedì erano rimasti chiusi a causa della neve che si è abbattuta nelle scorse ore sulla Capitale, resteranno chiusi anche nella giornata di martedì.



Il vicesindaco di Roma Luca Bergamo aveva anticipato: «Nel pomeriggio vi diremo se sarà prolungata a domani martedì, ndr) la chiusura delle scuole. Ho letto stamane ironie sulla decisione chiudere le scuole. Mi pare che i fatti parlano da soli». La decisione è arrivata nel corso di una Giunta straordinaria. Il via libera è arrivato dalla sindaca Raggi, in contatto telefonico dal Messico.







Stop anche a Roma Tre. «Vista l'ordinanza del Sindaco di Roma del 26 febbraio e in considerazione del perdurare dell'allerta meteo si comunica il prolungamento anche per la giornata di martedì 27 febbraio della sospensione dell'attività didattica, degli esami di profitto, delle sessioni di laurea e del ricevimento studenti. Si comunica altresì che al fine di garantire un'apertura in sicurezza di tutte le sedi dell'Università, l'orario di apertura delle sedi dell'Ateneo e degli uffici amministrativi è posticipato alle ore 9.00, l'orario di chiusura rimane invece invariato». È quanto si legge sul sito dell'università Roma Tre.

Lunedì 26 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 00:36



