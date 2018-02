Roma, neve: tutto quello che c'è da sapere

AUTOBUS E METRO Domani il servizio di superficie gestito da Atac e da Roma Tpl tornerà al normale funzionamento. Così in una nota Atac. Sospeso, invece, vista la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, il trasporto scolastico. Eventuali variazioni, dovute alle condizioni meteo o alla presenza di ghiaccio sul manto stradale, saranno tempestivamente comunicate sui siti muoversiaroma.it, atac.roma.it e sui profili social di Roma Servizi per la Mobilità e Atac.



TRENI A causa del persistere dell’emergenza meteo, per la giornata di domani, martedì 27 febbraio, tutti i treni alta velocità in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione Roma Tiburtina. In linea con il livello di emergenza previsto dai Piani neve e gelo, sarà garantito l’80% dei treni alta velocità e il 50% dei treni del trasporto regionale nel Lazio. Rete Ferroviaria Italiana invita i viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio e a consultare la situazione del traffico ferroviario sul sito web rfi.it.



LEONARDO EXPRESS: saranno effettuati tutti i collegamenti

FL1 (Orte – Monterotondo –Roma –Fiumicino) un treno ogni mezz’ora da e per Monterotondo/ Fiumicino. Con rinforzi nelle fasce pendolari

FL2 (Roma –Tivoli –Sulmona) garantiti i collegamenti da e per Roma Tiburtina/Tivoli/Lunghezza; sospesi Roma/Sulmona/Avezzano;

FL3 (Roma –Viterbo) un treno ogni mezz’ora da Ostiense - Cesano; sospesi i Viterbo - Roma

FL4 (Roma –Albano/Velletri/Frascati) tutti i treni partono da Ciampino con una frequenza di un treno ogni ora per Albano, untreno ogni ora per Frascati e 1 treno ogni mezz’ora , nelle fasce di punta per Velletri;

FL5 (Roma –Civitavecchia – Grosseto Pisa) un treno ogni mezz’ora nelle fasce pendolari e uno ogni ora negli altri orari; sospesi i collegamenti Roma-Ladispoli

FL6 (Roma – Frosinone e Roma –Cassino ) un treno ogni mezz’ora sospesi i collegamenti Roma Colleferro

FL7 (Roma –Formia –Napoli) garantiti collegamenti Formia-Roma e Napoli Roma, un treno ogni mezz’ora nelle fasce pendolari e un treno ogni ora nel resto della giornata ;sospesi Roma -LATINA

FL8 (Roma –Nettuno) un treno ogni mezz’ora con capolinea a Campoleone

I regionali veloci provenienti dall’Umbria e le Marche saranno tutti garanti. Sospesi i collegamenti diretti Rieti –Roma

SCUOLE Domani le scuole restano chiuse. E il già lungo week end che tanti studenti stanno pregustando in occasione del voto del 4 marzo potrebbe dilatarsi ancora. Tra neve ed elezioni c'è il rischio che le scuole di Roma che ospitano seggi elettorali restino chiuse per ben nove giorni. Un megaponte che potrebbe coinvolgere anche altri comuni dove l'imperversare del maltempo sta imponendo la sospensione delle attività didattiche. Per la Capitale la possibilità che ciò accada è assai concreta.



Lo scrutinio per Camera e Senato si svolgerà subito dopo la chiusura dei seggi e dovrebbe terminare nella mattinata di lunedì 5 marzo. Il 6 marzo servirà per la pulizia dei locali e gli studenti torneranno quindi in classe mercoledì 7 marzo. Intese specifiche potranno, però, essere assunte in sede locale dove si svolgeranno contemporaneamente le tornate elettorali politiche e regionali (come in Lombardia e nel Lazio). Per le regionali lo scrutinio si terrà dalle 14 di lunedì 5 marzo, al termine del quale si procederà con le pulizie. Ai Comuni viene quindi lasciata la libertà di decidere se far chiudere le scuole anche il mercoledì 7 marzo regalando quindi un ulteriore giorno di vacanza agli studenti.



UNIVERSITÀ Domani, martedì 27 febbraio, tutte le attività didattiche Luiss sono sospese causa maltempo. Lo rende noto, in un tweet, l'Unniversità Luiss Guido Carli. E sempre i n considerazione del permanere dell'allerta meteo (basse temperature) previsto si comunica la sospensione dell'attività didattica nell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata che riguarderà lo svolgimento delle lezioni, degli esami di profitto ed il ricevimento studenti. Le sessioni di laurea si svolgeranno regolarmente. Gli uffici amministrativi rimarranno aperti.



Anche La Sapienza sospende tutte le attività didattiche, comprese le prove d'esame, anche per l'intera giornata del 27 febbraio 2018. Resterà chiuso anche l'asilo nido interno. È quanto si legge sul sito internet dell'Ateneo. Stessa cosa per Roma Tre: si comunica altresì - scrive l'università - che al fine di garantire un'apertura in sicurezza di tutte le sedi dell' Università, l'orario di apertura delle sedi dell'Ateneo e degli uffici amministrativi è posticipato alle ore 9, l'orario di chiusura rimane invece invariato.



«Per via del perdurare delle avverse condizioni meteo, a seguito dell'ordinanza prefettizia pubblicata nella giornata odierna, il rettore comunica che l'Ateneo resterà chiuso anche nei giorni 27 e 28 febbraio. Di conseguenza anche l'attività didattica sarà sospesa». Così una nota dell'Università della Tuscia. «Per via dell'eccezionalità della situazione - aggiunge - al fine di consentire il recupero di esami e sedute di laurea annullati in questi giorni, gli appelli di esame e di laurea si intendono prorogati sino al 15 marzo. Le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale sono anch'esse prorogate sino al 15 marzo».