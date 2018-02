Roma in allerta per la neve, Raggi in Messico a discutere di clima

di Simone Canettieri

Sole, pedali e maglietta. Mentre Roma aspetta Buran barricata in casa, la sindaca Virginia Raggi a Città del Messico, in t-shirt e in sella a una bicicletta, partecipa alla prima giornata di lavori del Women4Climate per parlare dello sviluppo sostenibile nelle grandi capitali. Una differenza di clima, assicurano i collaboratori della grillina, che non le impedisce di stare, nonostante le temperature calde messicane, con la testa sull'allerta della Capitale...

Domenica 25 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 02:37



