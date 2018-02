Neve a Roma, forse scuole chiuse anche domani: per pulire le strade arriva l'esercito

«Siamo al lavoro per garantire la percorribilità delle strade a fronte della nevicata eccezionale che ha interessato questa notte la Capitale. Si invitano i cittadini a limitare i propri spostamenti allo stretto necessario». Lo fa sapere su Fb l'assessore alla Sostenibilità ambientale del Comune di Roma Pinuccia Montanari. Mentre per pulire le strade della Capitale interviene l'esercito. A deciderlo è stato il Dipartimento della Protezione Civile al termine del Comitato Operativo. Attivato anche il volontariato della Regione per assistere i viaggiatori bloccati in alcune stazioni della capitale.

E le scuole potrebbero restare chiuse anche domani. «Nel pomeriggio vi diremo se sarà prolungata a domani la chiusura delle scuole». Lo annuncia il vicesindaco di Roma Luca Bergamo. «Ho letto stamane ironie sulla decisione chiudere le scuole - aggiunge - Mi pare che i fatti parlano da soli» Intanto per la giornata di oggi è in vigore un'ordinanza del sindaco che prevede la chiusura delle scuole. «È stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio», si legge in una nota del Campidoglio. Il sindaco Virginia Raggi, però, non c'è: è