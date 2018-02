Milano, la metro allunga all'una di notte per aiutare i pendolari

I passeggeri in arrivo nelle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Rogoredo potranno usufruire della rete metropolitana per spostarsi in città, con ultime partenze dei treni dai capilinea all'una circa. La misura straordinaria, si legge in una nota diffusa da Atm, è stata decisa per venire incontro alle esigenze dei passeggeri dei treni che hanno subito ritardi a causa dell'ondata di maltempo che sta riguardando buona parte della penisola. Atm ha attivato tutti i canali di comunicazione con annunci nelle stazioni, news sul sito e sull'app e messaggi su Twitter.

Lunedì 26 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:44



