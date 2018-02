Macerata, stretta del Viminale sull'odio social: «Sanzioni per chi incita all'intolleranza»

di Cristiana Mangani

Macerata come esempio per tutto il territorio nazionale. Punto di svolta per una guerra agli hate speech, gli odiatori del web, che tanti danni stanno facendo in una campagna elettorale molto avvelenata. Il ministro Marco Minniti arriva nelle Marche per un nuovo episodio di intolleranza e di terrorismo sociale, e presiede un Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza nel quale vengono passate in rassegna le ultime vicende che hanno afflitto la zona. Perché questa volta, dietro l'aggressione del giustiziere Luca Traini, non...