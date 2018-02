Regno Unito, pomata “infiammabile” nel mirino: «E' causa di decine di morti negli incendi»

Nel mirino finisce una pomata. Una crema alla paraffina, tuttora di uso piuttosto comune in Gran Bretagna per curare l'eczema e altre patologie della pelle, potrebbe aver contribuito a far dilagare diversi incendi che negli anni hanno provocato «centinaia di morti» sull'isola. Lo sostengono fonti dei vigili del fuoco citate in un'inchiesta ad hoc della Bbc. La crema in questione contiene infatti una sostanza fortemente infiammabile. E lascia tracce potenzialmente micidiali sui vestiti, se non ci si cambia subito dopo essersela spalmata. Di qui il rischio che possa alimentare le fiamme al contatto con un qualsiasi focolaio: da un banale mozzicone di sigaretta a una stufa.



La Bbc ha calcolato che oltre una quarantina di morti - conseguenza d'incendi avvenuti nella sola Inghilterra e solo dal 2010 - sia riconducibile a questa causa o concausa. Ma sulle confezioni della pomata in questione non compaiono avvertimenti. Mentre l'autorità di controllo del Regno sui farmaci sta ancora conducendo un'indagine al riguardo.

Domenica 11 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:22



