Nato, Stoltenberg in Georgia: «Siamo al vostro fianco per la piena integrazione euro-atlantica»

"Al vostro fianco nel percorso verso una democrazia più forte"

Roma, 18 mar. (askanews) - Il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg è arrivato a Tbilisi, in Georgia, per incontrare il primo ministro Irakli Kobakhidze e il presidente Salome Zurabishvili. Alla Georgia in occasione di un vertice del 2008 a Bucarest, era stata concessa una prospettiva di integrazione nella Nato, senza essere inserita in un percorso formale di adesione. "La Nato è al vostro fianco mentre continuate il vostro percorso verso una democrazia più forte e una piena integrazione euro-atlantica, compresa la decisione presa a Bucarest nel 2008 di far diventare la Georgia un membro dell'Alleanza Nato", ha dichiarato Stoltenberg.

"È importante che la Georgia continui a rafforzare le riforme interne, i valori democratici e lo Stato di diritto, anche attraverso elezioni parlamentari libere ed eque nell'ottobre di quest'anno", ha aggiunto Stoltenberg.

Poco prima, il Segretario generale della Nato era a Baku, dove ha incontrato il presidente azero Ilham Aliyev. La visita in Azerbaigian, Georgia e Armenia coincide con le elezioni presidenziali russe e la prevista vittoria di Vladimir Putin.