Toyota bZ4X, alla scoperta della First Edition

EMBED





La Toyota bZ4X è finalmente pronta per il lancio commerciale in Italia cominciando dalla versione First Edition che costa 59.900 euro e a tutto quello che la bZ4X potrà avere a livello tecnico e di equipaggiamento, in attesa di altre versioni tra cui una che potrà accedere agli incentivi statale e avrà un prezzo finito inferiore ai 40mila euro. Ci speiga tutto nel dettaglio Nicola Desiderio