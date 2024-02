Alpine A424 impegnata nei test a Barcellona per preparare al meglio il WEC 2024

Nel WEC, Alpine sta per iniziare la prima stagione nella categoria top Hypercar come team ufficiale con l’A424, prototipo affidato a due equipaggi, con l’arrivo anche di Mick Schumacher. Il pilota tedesco farà il suo esordio nel Campionato Mondiale FIA di Endurance, unendosi a due piloti di grande esperienza, Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere, al volante della n. 36. Nella n. 35, due nuovi piloti, Ferdinand Habsburg e Paul-Loup Chatin, affiancheranno la giovane speranza Charles Milesi che disputerà la seconda stagione con la scuderia. Jules Gounon è nominato pilota di riserva per la stagione 2024.