Treu: "Dati infortuni e morti sul lavoro di poco sotto la media europea"

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2021 "Se volete dei dati confortanti, ma mica tanto, siamo sotto le medie europee sia per gli infortuni sul mondo del lavoro, che per gli incidenti mortali", così il presidente del Cnel Tiziano Treu in audizione al Senato. / WebTV Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev