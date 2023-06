Schlein: "Contro violenza di genere serve educare alle differenze per sradicare cultura patriarcale"

(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2023 “Bene che il Governo abbia raccolto molte delle indicazioni emerse dal lavoro della Commissione sul Femminicidio della scorsa legislatura, cui il PD ha dato forte contributo. Mancano però le risorse, la formazione per gli operatori di giustizia, sanità e forze dell’ordine per conoscere la violenza. E l’educazione alle differenze a partire dalle scuole per sradicare la cultura patriarcale di cui le donne sono vittime”, le parole della segretaria del PD Elly Schlein, a margine di una conferenza stampa di presentazione delle proposte del Partito democratico contro la violenza di genere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev