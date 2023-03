Sangiuliano: "Dall'anno prossimo progetto per Capitale annuale dell'Arte contemporanea"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2023 “Ho anche annunciato: accanto a Capitale del Libro e della Cultura dal prossimo anno metteremo in campo un progetto per creare Capitale annuale dell’Arte contemporanea. Per me tanta gioia”, le parole del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, A margine della proclamazione di Agrigento come Capitale italiana della Cultura 2025. La cerimonia si è tenuta presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev