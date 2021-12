Salvini: "Non mando sms e non vado a mangiare la pizza con Di Maio"

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2021 "Non ho questa confidenza con Di Maio, non gli mando sms e non ci vado a mangiare la pizza", così Matteo Salvini intervistato ad Atreju21. / Youtube Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev