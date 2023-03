Salvini: "Al vaglio soluzioni per rete unica, telecomunicazioni priorità nazionale"

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2023 “Per il Governo è importante realizzare una rete delle telecomunicazioni a copertura nazionale che consenta all'Italia di raggiungere gli obiettivi prefissati: la questione della rete unica è una priorità nazionale e per questo sono al vaglio del governo soluzioni che tengano conto sia degli interessi delle parti in gioco sia degli aspetti occupazionali". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo ad un'interrogazione sulle iniziative volte a tutelare l'infrastruttura strategica di trasmissione dati attualmente detenuta da Tim, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi del Pnrr in materia di digitalizzazione. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev