Rixi (Lega): "Gli italiani non amavano Draghi"

EMBED





(Agenzia Vista) Genova, 28 settembre 2022 Uscire da un governo per la seconda volta in cinque anni, a noi ha creato dei problemi. La sensazione è che chi era dentro il governo Draghi abbia pagato uno scotto più o meno importante. Non c'è stata alcuna forza politica che sia cresciuta, ad eccezione di FdI che era all'opposizione e Conte che ha fatto cadere il governo. Evidentemente gli italiani non amavano particolarmente quell'esecutivo, mal sopportato nonostante i sondaggi". Lo ha detto il segretario della Lega in Liguria, Edoardo Rixi, in un punto stampa dopo le elezioni. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev