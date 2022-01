Quirinale, Fornaro (Leu): "Valuteremo domani come comportarci alla prima chiama"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2022 "Domani mattina valuteremo come comportarci per la prima chiama. Avvieremo contatti per arrivare a un tavolo con tutti i gruppi e arrivare a un nome di alto profilo"; così Federico Fornaro di Leu a margine del vertice di centrosinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev