Pnrr, Fitto: D'intesa con L'Ue abbiamo un mese in più per definire meglio superamento ostacoli

(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2023 "Al momento dell'insediamento il governo ha trovato 25 obiettivi raggiunti sugli altri 30. Nei due mesi successivi c'è stato un lavoro molto intenso con i ministeri e con tutte le amministrazioni interessate all'attuazione e all'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza per trovare la capacità e la possibiltà di raggiungere questo risultato. Il risultato è stato raggiunto al 31 dicembre. I 55 obiettivi sono stati inviati alla Commissione europea ed è iniziato un momento di confronto con la Commissione europea. Questa fase si è sviluppata nei mesi successivi e nella fase finale abbiamo immaginato anche d'intesa con la Commissione europea, per alcuni obiettivi di prendere d'intesa un mese di tempo in più per poter definire meglio, nel rapporto con la Commissione, il superamento di alcuni ostacoli", le parole del ministro Fitto sul Pnrr al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev