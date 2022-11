Modifiche manovra, Fitto: “Vediamo in Parlamento insieme ai capogruppo”

(Agenzia Vista) Roma 28 novembre 2022 “Vediamo in Parlamento insieme ai capogruppo e il Ministro dei Rapporti con il Parlamento” Così Raffaele Fitto Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNR uscendo dalla Presentazione del Rapporto Svimez 2022 (Associazione per lo sviluppo nell'industria nel Mezzogiorno) a via di Campo Marzio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev