Meloni: "Von der Leyen? Ha corretto sue parole. Ma Consiglio prudenza per credibilità Commissione"

(Agenzia Vista) Napoli, 23 settembre 2022 "Mi pare che von der Leyen ha già mandato una nota per correggere quelle parole che sono state lette come un'ingerenza nelle elezioni italiane e sarebbe stata una cosa fuori misura. Quando si entra a gamba tesa in una democrazia di uno Stato membro si fa qualcosa che nuoce alla Commissione. Consiglio prudenza se si crede nella credibilità della Commissione Ue e dei commissari", le parole di Giorgia meloni a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev