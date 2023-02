Meloni: "Non creare disparità nel mercato unico"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 febbraio 2023 "Abbiamo un problema di competitività, bisogna aiutare il nostro sistema produttivo. Bisogna farlo in maniera tale da non creare ovviamente disparità all'interno del mercato unico. E quindi, per esempio, noi continuiamo a ritenere che immaginare un fondo sovrano per sostenere le imprese, lavorare su una piena flessibilità dei fondi esistenti, debbano essere questioni da discutere", le parole di Meloni a margine del Consiglio Ue a Bruxelles. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev