Inaugurata l'Area d'imbarco A di Fiumicino, Troncone (Adr): "Sostenibilità e innovazione"

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio "Quella che inauguriamo oggi non è una semplice area di imbarco. Oggi nel 2022 non siamo ancora ai livelli pre-pandemia ma in questo modo diamo un segnale di ripresa e di ripartenza all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica" così l'Amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone a margine dell'inaugurazione dell'Area d'imbarco A all'Aeroporto di Fiumicino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev