Green pass, Meloni: "Scelta del Governo economicida, discrimina e devasta turismo"

(Agenzia Vista) Roma, 13 agosto 2021 “Sul tema del green pass noi siamo favorevoli a quello configurato dall’Ue, utilizzato cioè per passare da un Paese all'altro e che doveva servire a far ripartire il turismo. Come lo applica il Governo italiano per accedere alla vita sociale, in modo discriminatorio tra l’altro secondo le regole Ue, devasta il turismo. Gli altri Paesi dell’Unione non prendono neanche in considerazione l’idea. L’Italia continua a prendere provvedimenti economicidi”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev