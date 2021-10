Green pass, Lamorgese: "No infiltrati polizia tra manifestanti"

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2021 "Si è adombrata l'ipotesi della possibile presenza in piazza di agenti di polizia infiltrati tra i manifestanti. Sento di dover escludere anche questo inquietante retroscena. Nel dispositivo di sicurezza era prevista la normale presenza di agenti in borghese della Digos con compiti di osservazioni e monitoraggio e anche di mediazione con i manifestanti". Così la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel corso dell'informativa urgente alla Camera sui fatti avvenuti a Roma il 9 ottobre scorso in occasione della manifestazione contro il Green pass. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev