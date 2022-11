Frana Ischia, Letta: "No a polemiche, ma scelta 2018 sbagliata. Basta protezione abusivismo"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 novembre 2022 "La vicenda di Casamicciola "sia da esempio per dire basta con qualunque logica di protezione dell'abusivismo edilizio. La scelta del 2018 è stata sbagliata, il Pd ha votato contro convintamente, ma non vogliamo aprire polemiche in un momento nel quale coloro che stano lavorando lì sono impegnati a salvare vite umane". Lo ha detto Enrico Letta a margine della sua visita a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev