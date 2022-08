Elezioni, Ilaria Cucchi: “Intendo battermi per i diritti di tutti e quelli di cui nessuno parla”

(Agenzia Vista) Roma 29 agosto 2022 “Intendo battermi per i diritti di tutte e tutti, diritti nella giustizia che deve essere al servizio dei cittadini e non viceversa. Diritti nella sanità e quelli di cui nessuno parla, ma è abbastanza evidente che se non ripartiamo dall’uomo al centro di tutto, nulla si possa attuare” Lo ha dichiarato la candidata alle prossime elezioni per l’Alleanza Verdi-Sinistra Ilaria Cucchi, a margine della conferenza stampa avvenuta al Parco degli Acquedotti di Roma davanti alla targa dedicata alla scomparsa di Stefano Cucchi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev