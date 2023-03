Donnarumma (Ad Terna): "Senza piano di sviluppo Terna obiettivi Fit for 55 non raggiungibili"

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2023 “Il Piano di Sviluppo di Terna va rinnovato ogni due anni, quindi interviene sull’intervallo temporale 2023-2032, per un volume complessivo di 21 miliardi di investimenti. C’è la volontà di terna di abilitare il sistema per il Fit for 55. Nel contempo ci sono state scelte tecnologiche per contenere costo investimenti a beneficio degli utenti della rete”, le parole dell’Amministratore Delegato Terna Stefano Donnarumma a margine della presentazione del Piano di Sviluppo Terna 2023. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev