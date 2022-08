Di Maio: "Ai giovani non basta parlare, bisogna dare loro un'opportunità"

(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2022 "Non bisogna solo parlare ai giovani, ma bisogna dare loro un'opportunità". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante una diretta su Instagram con Federica Gasbarro, delegata per l'Italia alla Youth4Climate di New York. Federica Gasbarro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev