Cospito, Foti (Fdi): “Da Donzelli non vi è stato nessun riferimento a intercettazioni”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 01 febbraio 2023 “Donzelli ha citato intercettazioni riservate? Non mi pare che vi sia alcun riferimento ad intercettazioni, se lei legge il verbale stenografico della seduta non vi è nessun riferimento a intercettazioni”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fdi della Camera dei Deputati, in Piazza Montecitorio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev