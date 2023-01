Conte: ”Bonelli raccoglie consenso modesto, non ha monopolio ambientalismo”

(Agenzia Vista) Roma 27 Gennaio 2023 “Io non ho capito se Bonelli ha più a cuore le sfide ambientali o la difesa dell’interesse di partito. Sono diversi anni che fa politica e il consenso che raccoglie è modesto. Penso che lo spazio politico per la tutela dell’ambiente sia immenso, pensare di poter rivendicare un monopolio è fuori luogo” Così Giuseppe Conte leader del M5s uscendo dall’incontro in merito alle riforme istituzionali con la Ministra per le riforme Casellati a Largo Chigi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev