Conte: "Accogliamo appello Meloni, ma imponga dimissioni di Donzelli e Delmastro"

(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2023 "Meloni deve dimostrare di non essere leader di partito, ma deve dimostrare di aver capito di sedere nella posizione di presidente del Consiglio. Lei deve imporre a due suoi fedelissimi del partito, Fratelli d'Italia, di dimettersi perché quelle due persone hanno sbagliato, hanno sbagliato, quindi per ragioni di ufficio hanno raccolto informazioni sensibili", le parole del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte dopo la lettera in cui il presidente del Consiglio Meloni chiede di abbassare i toni sulla di Donzelli e Delmastro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev