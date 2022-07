Biden: "Per molti il Paese è diviso, ma si può scegliere unità"

(Agenzia Vista) Usa, 05 luglio 2022 "So che molti vedono un Paese diviso e sono preoccupati, ma è nostro potere quello di scegliere l'unità e di unire. E il mio pensiero va a coloro che servono il Paese in tutto il mondo". Lo ha detto il presidente Joe Biden nel suo messaggio dalla Casa Bianca per il '4 Lugliò, festa della dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev